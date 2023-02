Aanmelden en inschrijven basisonderwijs Holsbeek van start op 28 februari

Studenten kraken herenwo­ning die al jaren staat te verloede­ren, met goedkeu­ring van de buurt: “500 euro voor een piepkleine studio? Daar pas ik voor”

Studenten Maïté (22) en Sophie (22)* namen hun intrek in een herenhuis dat al jaren staat te verkommeren in Winksele. “Een kot huren is onbetaalbaar en ook cohousen is geen optie, want dan verliezen onze ouders hun groeipakket”, luidt het. Veel andere keuzes om te wonen als student zijn er volgens hen niet. Het verhaal van twee ‘welgekomen’ krakers.