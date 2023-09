Aanleg rustige fietsverbinding Rodeberg start vanaf 4 september

Dan toch muziek vanaf 11 uur op Leuvense Jaarmarkt: “Onduide­lijk­heid in protocol gelukkig snel kunnen rechtzet­ten”

Hommeles over het muzikale startuur op de 73ste editie van de Leuvense Jaarmarkt op 4 september. In het veiligheidsprotocol - dat behoorlijk laat werd bezorgd aan de uitbaters van de traditionele volkscafés – stond 13 uur vermeld en dat was voor sommige cafébazen toch problematisch: “De groep is al maandenlang geboekt en zou beginnen om 11 uur”, klonk het in De Leivese Ton. Schepen Johan Geleyns (CD&V) bleek uiteindelijk de redder van dienst.