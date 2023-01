62 doopsels in Holsbeek in 2022

Leuven FOTOREPO De 20-jarige carrière van Denise Vandevoort als Leuvens schepen in 20 beelden

Leuven neemt vanaf 1 januari afscheid van Denise Vandevoort (Vooruit) als schepen van Cultuur, Toerisme, Evenementen, Deeltijds Kunstonderwijs en Senioren. Het vroegtijdige afscheid van Vandevoort is zonder twijfel een aderlating voor het Leuvens schepencollege maar de 65-jarige politica besloot zelf dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in haar leven. HLN Leuven laat Denise Vandevoort niet zomaar met pensioen gaan en vroeg huisfotograaf Patrick Vertommen om in zijn archief te duiken.

