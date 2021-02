Wielertoerist laveert tussen de auto’s: dashcam legt gevaarlijke manoeuvres vast op beeld

Tongeren Tongerse burgemees­ter ontvangt Vredes­licht in basiliek

19 februari Het Vredeslicht is vrijdagmiddag gearriveerd in de Tongerse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Dat initiatief is in 1986 in het leven geroepen om een boodschap van vrede uit te dragen, én om mensen van verschillende culturen en politieke strekkingen te laten samenwerken.