WEER. Vanochtend kans op helder weer in Hoeselt

Nabluswer­ken quasi afgerond na zware loodsbrand bij fruitbe­drijf in Gro­te-Spou­wen

De brandweer is nog de hele donderdagochtend blijven blussen en nablussen aan de loods van een fruitbedrijf op de Wanhofstraat in Grote-Spouwen (Bilzen), waar woensdagavond een enorme brand uitbrak. Rond 6.30 uur maakte de stad Bilzen bekend dat de nabluswerken grotendeels afgerond waren. Een grote loods is compleet verwoest, terwijl de brandweer een nabijgelegen woning en kleine loods kon vrijwaren.