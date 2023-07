WEER. Stralend zonnig weer in Hoeselt vandaag

Schilder (25) die jongeman op vraag van vriendin bedreigt met vuurwapen, krijgt zes maanden cel: “Minste aanleiding leidt bij u tot geweld”

Een 25-jarige man uit Hasselt is relatief goed weggekomen in de rechtbank, waar hij terechtstond nadat hij een 21-jarige met een pistool bedreigd had. Dat deed hij op vraag van de vriendin van het slachtoffer, met wie hij zelf ook een goede band had.