WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Hoeselt

“Het ging hier om onnozele grapjes en filmpjes”: Whats­app-groep van leerkrach­ten Hasseltse sport­school is in hun gezicht ontploft

De acht geschorste leerkrachten aan de Hasseltse sportschool die zich in een Whatsapp-groep uitlieten over collega’s (met een beperking), leerlingen en directie zijn emotioneel zwaar onder de indruk. Dat zegt hun advocaat. Het groepje blijkt al tien jaar te bestaan en er zijn meer dan 20.000 berichten verstuurd. “Dat lesbisch kutwijf moet zwijgen”, is één van de letterlijke voorbeelden uit de Whatsapp-gesprekken tussen de geschorste leerkrachten. Die voelen zich aan de schandpaal genageld.