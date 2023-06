WEER. Kans op bewolkt weer in Hoeselt vanochtend

Vlaanderen Muziekland houdt halt in Bilzen voor gratis muziekeve­ne­ment met Starlings en Udo

De zomervakantie moet nog goed en wel beginnen, maar in Bilzen staat er al heel wat op de agenda. Zo zet Vlaanderen Muziekland het centrum van Bilzen op vrijdag 28 juli in vuur en vlam. Katja Retsin en Sverre Denis leiden alles in goede banen en zorgen samen met onder andere The Starlings en Udo voor een topavond. Vlaanderen Muziekland is een gratis evenement van Proximus Pickx+ dat ook op de zender uitgezonden wordt voor wie er niet live kan bijzijn. Het is intussen negen jaar geleden dat het programma op tv kwam.