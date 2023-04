WEER. In Hoeselt zwaarbewolkte ochtend

Een natuurabon­ne­ment voor je bedrijf? Voor het eerst kan het ook in ons land: “Batterijen opladen in Park Hoge Kempen”

Een natuurabonnement in plaats van een fitnessabonnement voor je collega’s, sinds kort kan het ook in ons land. Met de nieuwe formule van Forest Fwd kunnen medewerkers samen naar de natuur van Nationaal Park Hoge Kempen trekken voor een teambuilding of om de batterijen even op te laden.