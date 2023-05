WEER. In Hoeselt lichte regen en bewolking vanochtend

Kunstenaar Arjun Das liet zich voor houtsnede inspireren door mijnen: “Lijden van de mijnwer­kers, zowel in Genk als in India, staat centraal”

Een link tussen de Indische mijnen en die van Genk: dat is de nieuwe houtsnede van de Indische kunstenaar Arjun Das. Drie maanden verbleef hij bij kunstorganisatie Jester en liet zich inspireren door de mijngeschiedenis van de stad. Dat resultaat, een kunstwerk dat de naam ‘Connection’ kreeg, mocht zondag officieel zijn intrek nemen in het Mijndepot in Waterschei.