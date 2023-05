WEER. In Hoeselt heldere ochtend

VOETBAL EERSTE NATIONALE HISTORISCH. Na promotie vieren Stijn Stijnen en Patro Eisden nu ook kampioens­ti­tel: “Met zege tegen Dessel zetten we kers op taart”

Patro Eisden kroonde zich zaterdagavond met grote onderscheiding tot de terechte kampioen in eerste nationale. In een sfeerrijk en volgelopen stadion namen de Maaslanders na de rust de maat van Dessel Sport en zetten met het binnenrijven van de kampioenstitel de kers op de taart van een schitterend seizoen. De ontlading was enorm. “Als je vier weken voor het competitieslot de promotie reeds in handen hebt en daarna ook nog de titel pakt, geeft dat een onbeschrijflijk gevoel. Je kan daar alleen maar van dromen”, genoot Stijn Stijnen.