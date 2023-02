Twintigers pleegden drie brutale overvallen op één voormiddag: “Ze zagen driest geweld als een spel in hun doelloos bestaan”

Tournée Minérale: in deze 5 bars kan je terecht voor een alcohol­vrij drankje in Limburg

Doe jij dit jaar ook mee met Tournée Minérale en ben je nog op zoek naar alcoholvrije alternatieven voor een lekkere cocktail? Dan helpen deze mocktailbars in Limburg jou alvast op weg. Van El Sueño in Hasselt tot de Gulden Mortier in Herk-de-Stad: in deze mocktailbars vind jij ongetwijfeld een drankje waarmee jij de alcoholvrije maand tot een goed einde kan brengen.