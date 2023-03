Rajdado vzw laat mensen met beperking genieten van ritje te paard: “Met hulp van JEZ! willen we onze mensen dichterbij elkaar brengen in opgeknapte huifkar”

Opschor­ting voor man (71) die doodsbe­drei­gin­gen stuurde naar minister Zuhal Demir: “Enkel gestopt omdat de politie aan zijn deur stond”

Een gepensioneerde (71) uit Bilzen riskeerde 18 maanden cel, omdat hij vanuit zijn verblijfplaats in Italië 217 haatberichten stuurde naar verschillende politici. Minister Zuhal Demir kreeg op twee jaar tijd tientallen doodsbedreigingen in haar mailbox. “Ik heb therapie gevolgd en ingezien dat ik volledig fout was”, gaf de ‘getraumatiseerde zeventiger’ toe. De advocaat van de minister schetste de impact van de bedreigingen op haar en ook de dader zelf legde uit waarom hij zo ‘getraumatiseerd’ was.