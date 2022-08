Politie onderschept twee brandstofdieven in Hoeselt

Hasselt LEVENSVER­HAAL: Ex-speler en jeugdtrai­ner van Sporting Hasselt Johan Driesen (49) overleden: “Hij trok meteen de aandacht met zijn lange haren, en zeker met zijn sterke mentali­teit”

Jeugdtrainer bij Sporting Hasselt Johan Driesen is zopas op amper 49-jarige leeftijd overleden. Driesen speelde zelf in zijn tienerjaren vier seizoenen in het eerste elftal mee, waarna hij een transfer naar STVV versierde. Een verlammend verkeersongeluk maakte een einde aan die carrière, maar zelfs een rolstoel hield Driesen niet weg van het veld. “Hij bleef altijd strijdlustig en positief, maar helaas heeft hij zijn laatste gevecht niet kunnen winnen. Dit is een enorme schok voor onze voetbalfamilie”, aldus de club.

