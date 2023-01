Misnoegde eigenaar (36) steelt zijn auto bij de takeldienst: 12 maanden cel

Op de beelden was te zien hoe de eigenaar (36) van de Opel op 21 mei 2020 met zijn getakelde wagen aan de haal ging nadat hij voordien de omheining van het takelbedrijf had doorgeknipt. De wagen van de dertiger was na een verkeerscontrole in Hoeselt in beslag genomen omdat het voertuig niet verzekerd was, maar daar ging de bestuurder zelf niet mee akkoord.