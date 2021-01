Man dood aangetroffen in eigen garage: autopsie moet duidelijkheid brengen

Dendermonde/Aalst Katrien genomi­neerd voor zorgkundi­ge van het jaar: “Het voorbije jaar dat was niet verplegen, dat was ploeteren”

20 januari Katrien Lauwaet (45) uit Oudegem, al meer dan twintig jaar werkzaam in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, is genomineerd voor de titel van zorgkundige van het jaar. Zelf blijft ze er liever bescheiden onder, al noemt ze 2020 ‘een hectisch en zwaar jaar’. “Het was behelpen en psychisch heel moeilijk”, zegt ze. “Daarom zou ik de titel liever opdragen aan alle zorgkundigen in dit land.”