Lokale dealer uit Hoeselt aangehouden

Sint-Truiden De Gebrande Winning is vijfde keer op rij ‘beste bierrestau­rant van België’: “Hier komen bierlief­heb­bers uit alle hoeken van de wereld”

Voor de vijfde keer op rij is De Gebrande Winning in Sint-Truiden verkozen tot beste bierrestaurant van België. 575 bieren liggen er in de kelder en die toewijding werpt overduidelijk zijn vruchten af. “Maar het blijft toch spannend hoor, zelfs na al die jaren", lacht chef Raf Sainte. “Toen onze categorie verscheen, voelde ik mijn hart bonzen.”

8 februari