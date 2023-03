Kans op bewolking in Hoeselt vanochtend

“De woning viel als een kaarten­huis ineen”: buurtbewo­ners reageren op ingestort pand in Hasselt

“Het was zoals een aardbeving.” Zo reageren buurtbewoners op de instorting van een oud pand in Hasselt vrijdagnacht. Donderdagavond hoorden ze al een eerste knal, maar vrijdag om 5 uur stortte de tweede verdieping naar beneden. Naar de oorzaak van de instorting blijft het voorlopig gissen. Of de renovatiewerken aan het pand er voor iets tussen zitten, wordt nog onderzocht