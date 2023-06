IN BEELD. Leerlingen van ‘t Nederwijsje testen nieuwe speelzone uit

Sint-Trui­den krijgt binnenkort straatver­pleeg­kun­di­ge: “Om kwetsbare mensen en dak- en thuislozen te helpen en verder te begeleiden”

Vanaf oktober 2023 krijgt Sint-Truiden als derde stad in Vlaanderen een straatverpleegkundige. Die zal kwetsbare mensen en dak- en thuislozen helpen en begeleiden naar verdere zorg. Het Sociaal Huis Sint-Truiden, het Wit-Gele Kruis en het Halmaalhuis slaan daarvoor de handen in elkaar. Het doel is om de drempel naar zorg te verlagen voor wie psychisch kwetsbaar is.