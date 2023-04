Hoeselt organiseert initiatieles kleiduifschieten

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE PO1 Fleur Pauwels en KRC Genk Ladies blijven ongeslagen in PO1: “Gelijkspel in Standard is meer dan verdiend”

Na drie zeges op rij graaide KRC Genk Ladies een meer dan verdiend punt mee uit Luik. De Genkse ploeg klom in de openingsfase op voorsprong via een doelpunt van Gwen Duijsters. Na de rust hielden beide teams elkaar in evenwicht. Toch raakte de Rouchettes langszij met een licht toegekende vrijschop. In de slotfase was Genk nog dichtbij de zege. De schuiver van de ingevallen Lisa Petry kaatste evenwel tegen de paal. “Wedstrijden in Standard zijn steeds pittig en moeilijk. We zijn dan ook best tevreden met de puntendeling. De vier gele kaarten hebben jammer genoeg wel gevolgen”, klonk uitblinkster Fien Pauwels.