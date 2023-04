Helder weer in Hoeselt vanochtend

Bite Back voert actie in Hasselt tegen vergassen van eendagskui­kens: “Jaarlijks 24 miljoen kuikens slachtof­fer in Vlaanderen”

Dierenrechtenorganisatie Bite Back houdt vandaag een protestactie in Hasselt tegen het doden van eendagshaantjes. “Dat we dieren laten geboren worden om hen meteen daarna te doden omdat ze geen economisch nut hebben, is het toonbeeld van de vreselijke dierenindustrie. We willen dat dit stopt.”