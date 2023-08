Unieke kampeer­plek­ken in Limburg: op deze 7 plekken geniet je van een vakantie dicht bij huis

Wil je er deze zomer even tussenuit? Daarvoor hoef je het niet ver te zoeken. Ook in je eigen streek kan je heerlijk kamperen. Wij zochten en vonden 7 unieke kampeerplekken in Limburg. Van Goolderheide in Bocholt tot AlpaCamping in Ham: hier geniet je van een vakantie dicht bij huis.