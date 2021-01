“Elk een kogel in de knie. Omdat ze met ons gepraat hadden”: oud-speurder Ludo Trippaers maakte jarenlang jacht op ‘propere fraudecriminelen’

Bilzen/Tongeren/Voeren Geen eigen vaccinatie­cen­trum voor Voeren, wel mobiele vaccinatie­teams: “We zijn heel tevreden met dit compromis”

15 januari De knoop is definitief doorgehakt: de eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg (ELZ ZOLim) opent in februari twee vaccinatiecentra: in Bilzen en Tongeren, maar niet in Voeren. Nochtans was de gemeente vragende partij vanwege de taalbarrière en de afstand tot de twee andere steden. Al kwamen de burgemeesters van de eerstelijnszone wel tot een consensus. Zo kan Voeren rekenen op mobiele vaccinatieteams, die afzakken naar de gemeente. “Ik ben blij dat mijn collega-burgemeesters begrip hebben getoond voor onze uitzonderlijke situatie”, reageert burgemeester Joris Gaens (Voerenbelangen).