Drug op basis van hoestsiroop en snoep ontdekt in Hoeselt

Hasselt Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven schakelen jobcoach wijk-wer­ken in voor 3.669 werkzoeken­den

De stad Hasselt heeft samen met de gemeenten Diepenbeek en Zonhoven via de projectvereniging Wijk-werken Midden Limburg een jobcoach wijk-werken aangeworven. Zij moet de 3.669 niet-werkende werkzoekenden in de gemeenten vlotter begeleiden naar een duurzame job. Bedrijven en gemeenten die beroep doen op zo’n wijk-werker, betalen mee aan het systeem. “Zo investeren bedrijven en gemeenten mee in kansen voor langdurige werkzoekenden”, klinkt het.

26 november