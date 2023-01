Drieste overvallen op drie apotheken in een voormiddag levert jeugdbende mogelijk 9 jaar cel op: “het was een raid in ware gangsterstijl”

Hoeselt/Alken/HasseltEen bende van vier jonge twintigers en drie ‘gangsterliefjes’ riskeert tot 9 jaar cel omdat ze meerdere drieste overvallen pleegden. Gewapend met een jachtgeweer en een mes vielen de overvallers op de ochtend van 1 december 2021 binnen in drie apotheken in Hoeselt, Alken en Hasselt. Enkele dagen sloegen ze toe bij een autohandelaar uit Hoeselt. “Toen ze me in de koffer wilden stoppen moest ik kiezen, vluchten of mogelijk sterven,” getuigde het slachtoffer over de ‘uiterst brutale overval’.