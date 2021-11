Beruchte familie Appeltans doet tegenwoordig ook aan illegale ontbossing: “Ze betalen de boetes met plezier en gaan gewoon verder met kappen”

Arnold en Manu Appeltans, vader en zoon, zijn geen onbekenden voor het gerecht. De familie is berucht in Leuven voor huisjesmelken. Eind 2019 moesten Arnold en Manu zelfs even naar de gevangenis voor hun acties. Intussen doet de familie opnieuw tegendraads. Nadat vader en zoon in Hoeselt 8,9 hectare bomen illegaal tegen de grond liet leggen, hebben de twee hetzelfde gedaan in Kortessem. “Agentschap Natuur en Bos heeft de familie een kapmachtiging gegeven om de populieren en zo'n 20% van de Amerikaanse eiken rond het Kasteel van Jongenbos te kappen", zegt Jeroen Denaeghel van Agentschap Natuur en Bos. “De Amerikaanse eik is een uitheemse boom en is dus, net als de populier, ecologisch minder waardevol waardoor ze wel vaker gekapt mogen worden. De rest van de bomen in het kasteelpark hadden wel veel waarde. Het ging om oude zomereiken, berken en essen: drie inheemse soorten die zeker moesten blijven staan.”