BELOOFD IS BELOOFD. Maakt Hoeselt werk van een sportpark? En krijgen de kinderen in Alt-Hoeselt de nieuwe opvang waar ze zo nood aan hebben?

hoeseltDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Hoeselt, waar de realisatie van het gigantische Mottenpark en de heraanleg van de Dorpsstraat op de agenda staan.