56.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Hoeselt raakten jullie het meest in 2022: van het verhaal van raadsman Jürgen Millen tot de eerste meloenentelers van het land

Volledig scherm Advocaat Jürgen Millen. © Karolien Coenen

Het meest gelezen verhaal van 2022 is ongetwijfeld dat van Jürgen Millen. Mijnwerkerszoon Jürgen Millen (44) schopte het tot raadsman van topcriminelen à la Aquino. Al bijna twintig jaar draait hij mee als misschien wel de hardst werkende advocaat aan de Limburgse balie. “Een pen vasthouden is niet echt werken, zeiden mijn vader én grootvader. Maar dat waren dan ook mijnwerkers”, vertelde Jürgen Millen.

Ook Kim en Kristof stonden afgelopen jaar in de kijker met een speciaal beroep. Zij zijn de eerste meloenentelers van België. Al drie jaar telen Kim Cuppens en Kristof Reweghs uit Hoeselt meloenen. “Intussen is ons veld om te experimenteren met meloenen uitgedraaid tot een vaste waarde. Wie weet schakelen we volgend jaar wel helemaal over?”, vertelden de twee in augustus.

Volledig scherm Meloenenbedrijf Reweghs in Hoeselt. Kim Cuppens. © Karolien Coenen

Van positief nieuws naar negatief nieuws, want in augustus vonden er twee zware ongevallen met een elektrische step plaats, één in Hoeselt en één in Sint-Truiden. Beide steps botsten tegen een auto en beide bestuurders raakten gewond maar verkeerden niet in levensgevaar.

Daarnaast zijn er in december drie verdachten aangehouden voor de teelt van 800 wietplanten in Hoeselt. In een woning aan de Hernerweg in Hoeselt ontdekte de lokale politie een plantage met honderden wietplanten. De politie controleerde een verdacht voertuig dat aan de woning op de Hernerweg wegreed. Na het doorzoeken van die wagen volgde een huiszoeking. Daar stootte de politie op een professioneel ingerichte teeltinstallatie.

Volledig scherm Ter Hulst Hoeselt © RV

De gemeente kreeg nog slecht nieuws te verduren met de sluiting van het woonzorgcentrum na een plek op de zwarte lijst. Het woonzorgcentrum stond al langer onder verhoogd toezicht van het Agentschap Zorg en Gezondheid omdat de infrastructuur niet aan de eisen voldeed. Een deel van de kamers en de ramen waren te klein en er was te weinig sanitair aanwezig in het gebouw.

Afsluiten doen we met een positief verhaal over Dienstencheque- en uitzendbedrijf TRIXXO uit Hoeselt dat aankondigde rolstoelatleet Peter Genyn te zullen sponsoren. Die maakte op de Special Olympics in Tokio furore door met een gesaboteerde wheeler tóch goud te pakken op de 100 meter sprint. “Met de steun van partner TRIXXO Exxtra werkt hij als echte topsporter toe naar een nieuwe ultieme prestatie”, vertelde Alexandra Maris, projectverantwoordelijke van TRIXXO Exxtra. “Door zijn beperking is Peter Genyn een rolmodel voor onze cliënten.”

Volledig scherm Rolstoelatleet Peter Genyn. © RV

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

