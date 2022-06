Weg versperd door ongeval op Brusselse Buitenring in Hoeilaart

Leuven/Wilsele Op huizen­jacht in... Wilsele: “Dit deel is net dat tikje betaalbaar­der dan Leuven, waardoor het heel wat jonge gezinnen met kinderen aantrekt”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Wilsele bij Leuven. “Het is net een verloren hoek die onontdekt is. Maar het is er fantastisch vertoeven.”

19 mei