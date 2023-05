WEER. Vanochtend kans op bewolking in Hoeilaart

Fietsen met de Canon van Vlaanderen als leidraad: volg de allereer­ste trein van Brussel naar Mechelen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de gloednieuwe Canon van Vlaanderen. Zo fiets je in de Brusselse Rand de allereerste trein achterna, van de hoofdstad naar Mechelen.