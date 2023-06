WEER. Kans op redelijk helder weer in Hoeilaart vanochtend

Twee op drie bedelaars zijn Roemenen: “Ook Belgen erbij”

Onderzoek van KU Leuven en Odisee Hogeschool toont aan dat vooral Roemenen bedelen in Brussel. In 2021-2022 bevroegen de onderzoekers in twee golven 358 mensen die in Brussel aan het bedelen waren. Drie op de vier respondenten is van Roemeense afkomst.