WEER. Kans op bewolkt weer in Hoeilaart vanochtend

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar in heel Vlaams-Brabant. Deze week houden we met ERA Châtelain halt in de Brusselse Shumanwijk, in het hart van de Europese buurt. “Hier vind je mensen van overal.”