WEER. In Hoeilaart bewolking vanochtend

Shopopop zet voet aan grond in Overijse: particulie­ren leveren bestellin­gen in supermark­ten of handelsza­ken aan huis

In Overijse kunnen particulieren voortaan andere particulieren helpen door bestellingen in supermarkten en handelszaken aan huis te leveren. Shopopop, de Europese pionier en marktleider in crowdshipping, zet namelijk voet aan grond in de druivengemeente. Er worden wel nog deelnemende handelaars en particulieren gezocht.