Watertoren staat plots leeg door... lek: 2.000 gezinnen zitten tijdelijk zonder water

Bookswap, Parkfest en familie­voor­stel­ling: vernieuwde Meifeesten op verschil­len­de locaties in Hoeilaart

Het was even onduidelijk of de Meifeesten in Hoeilaart nog een toekomst hadden, maar dit weekend wordt er toch opnieuw gefeest in de druivengemeente. Niet alleen in het Jan van Ruusbroecpark, maar wel op verschillende locaties.