Vogels spotten en vogelvoeder maken: Bosmuseum helemaal in teken van Vogelweekend

Brussel Dode bij zware apparte­ments­brand in Sint-Gil­lis

Bij een brand in een appartementsgebouw in de Gisbert Combazstraat in Brussel is vandaag een persoon overleden. Dat bevestigt de brandweer van Brussel. Vier andere personen werden overgebracht naar het ziekenhuis, en nog zes andere personen werden ter plaatse verzorgd.

25 januari