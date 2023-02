Vogelgriep ontdekt in Hoeilaart: gemeente neemt maatregelen en houdt hart vast voor zwaan Petoetje

Sint-Genesius-Rode Getuige steunt versie ‘vechtende’ televisie­kok

Televisiekok Mallory Gabsi weet op 1 maart of hij veroordeeld wordt in een dossier rond slagen en verwondingen. De man riskeert 6 maanden cel met uitstel omdat hij in september 2020 betrokken zou geweest zijn bij een vechtpartij op een lockdownfeestje. De uitspraak was voorzien voor begin november maar de rechtbank wilde twee getuigen horen.

1 februari