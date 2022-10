Verwarming wat lager en straatverlichting doven: zo wapent Hoeilaart zich tegen energiecrisis

Meer informatie over de gevolgen van de energiecrisis in Vlaams-Brabant in ons dossier .

“Normaal is de standaardtemperatuur in onze openbare gebouwen 20 of 21 graden, maar de komende maanden zal dat 19 graden zijn”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Alleen in het woonzorgcentrum en in ons kinderdagverblijf wijzigt er niets aan de temperatuur van de verwarming. Daarnaast gaan we mee in het voorstel van Fluvius om de straatverlichting tijdens de week te doven tussen 23 en 5 uur. Ook de verlichting van de gemeentelijke gebouwen zullen we ’s nachts doven.”