Vergunning voor nieuw restaurant in bouwvallig pand, maar voor slechts 38 plaatsen: “Zo gaan we geen uitbater vinden”

Vijf gewonden bij ongeval in Annie Cor­dy-tun­nel: “Familie van vier personen betrokken”

In de Annie Cordy-tunnel in Brussel zijn zaterdagnamiddag vijf personen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de Brusselse brandweer. Alle slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar geen van hen verkeerde in levensgevaar.