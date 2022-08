Vergaderlokalen Felix Sohie worden tijdelijk ‘Hard Blok Café’

Nu augustus van start ging, zit ook de tweede zit er aan te komen. Ben jij als student op zoek naar een plek waar je je in alle rust en stilte kan focussen? Dan kan je terecht in verschillende vergaderzalen bij GC Felix Sohie in Hoeilaart. “Voor de gelegenheid toveren we de lokalen om tot een Hard Blok Café voor de studenten. Het aantal plekken is beperkt, een plekje reserveren is daardoor nodig.”