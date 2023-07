Valse mails in naam van gemeente doen de ronde: “Betaal niet”

Monsterpro­ces rond ‘grootste drugsbende ooit’ start op 6 november: “129 verdachten en rechtszaak zal vijf maanden duren”

De Brusselse correctionele rechtbank zal vanaf 6 november het proces behandelen over een groot drugsdossier dat aan het licht was gekomen na het Sky ECC-onderzoek in Brussel. Dat heeft de rechtbank vrijdag beslist. In het dossier staan 129 verdachten terecht, van wie er 47 nog in voorlopige hechtenis zitten. Het proces zal naar alle waarschijnlijkheid vijf maanden duren en er zullen drie zittingen per week plaatsvinden.