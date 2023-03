Tijdelijk geen parkeermogelijkheden meer aan station Groenendaal

Brussel Monsterpro­ces op komst na Sky ECC-onderzoek: federaal parket wil 128 verdachten voor rechter: “Ook agent betrokken”

Het federaal parket wil maar liefst 128 verdachten voor de rechter brengen in het onderzoek naar een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde in Europa. Het proces is een gevolg van het Sky ECC-onderzoek in Brussel, dat in oktober 2021 leidde tot 114 huiszoekingen waarbij 64 mensen werden opgepakt. Opvallend: een van de verdachten is een politieman van de zone Zuid die informatie uit politiedatabanken zou hebben doorgegeven.