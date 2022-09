Tekeningen in straatbeeld moedigen kinderen aan om met fiets naar school te gaan, maar kaarten ook onveilige toestanden aan

Hoeilaart 70 leerlingen starten op 1 september in VONK!: POM-ge­bouw nog niet klaar, dus tiener­school opent in GC Felix Sohie

De eerste schooldag mag elk jaar dan wel wat speciaal zijn, in Hoeilaart is 1 september dit jaar nóg een tikkeltje specialer. Daar opent namelijk de nieuwe tienerschool VONK! de deuren. Niet zoals aanvankelijk gepland in het POM-gebouw, maar wel tijdelijk in enkele lokalen van GC Felix Sohie. “We zijn de gemeente dankbaar voor deze oplossing”, klinkt het. Van de 75 plaatsen geraakten er uiteindelijk 70 ingevuld.

25 augustus