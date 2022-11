Te veel wegenwerken, en dus levert bloemist zijn waren voortaan met de bakfiets: “Ik kreeg het idee toen ik een papa in zo’n exemplaar sneller zag gaan dan de file”

Begin deze week is een aannemer in opdracht van de gemeente Overijse gestart met de aanleg van fietspaden langs de Vuurgatstraat. Daardoor is er maandenlang geen verkeer tussen Overijse en Hoeilaart mogelijk. En laat bloemenwinkel Mariflor in Hoeilaart nu net op het verlengde van de betrokken straat – die daar Jezus-Eiksesteenweg heet – liggen. “Concreet betekent dit dat de klanten uit Jezus-Eik een grote omleiding moeten volgen om tot aan mijn winkel te geraken en dat ik ook zelf moet omrijden om mijn leveringen in het gehucht van Overijse te krijgen”, zegt bloemist Hans Coppens. “Bovendien verlies ik inkomsten omdat ik niet meer op toevallige passanten kan rekenen nu er veel minder verkeer in de straat is. De voorbije maanden ondervond ik ook al hinder door werkzaamheden op de Brusselsesteenweg in Overijse. Toen ik op een ochtend zag hoe een ouder zijn kinderen met een bakfiets naar school bracht en sneller reed dan de aanschuivende wagens, ging er bij mij een lichtje branden (lacht).”