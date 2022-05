Studente twee maal ingezet als muilezel: “Slachtoffer spaargeld verloren hierdoor”

In mei 2020 had een Vlaams-Brabantse man een email gekregen die afkomstig leek van de KBC, met de vraag een aantal verrichtingen uit te voeren. De man ging daar nietsvermoedend op in, en liep hiermee in de val van en bende oplichters. Hier stopte het echter niet bij. Dezelfde avond nog kreeg hij een telefoontje van iemand die beweerde voor de fraudebestrijdingsdienst van KBC te werken. Deze beller deelde hem mee dat er een verdachte transactie was gebeurd op zijn rekening en stelde hem voor al zijn geld over te schrijven naar zogenaamde “kluisrekeningen”, waar het veilig zou zijn.

Spaargeld

Dat telefoontje was een tweede oplichting en de man zag zijn spaargeld, zowat 21.500 euro, in rook opgaan. Het geld werd naar verschillende rekeningen versluisd, en 4.500 euro kwam terecht op de rekening van de studente uit Hoeilaart . Nog dezelfde dag werd het alweer cash van die rekening gehaald. In september 2021 werd een Vlaams-Brabantse vrouw dan het slachtoffer van oplichting via WhatsApp. Iemand die zich voordeed als haar dochter, vroeg dringend geld en de vrouw schreef ongeveer 1.400 euro over. Dat geld kwam op de rekening van dezelfde vrouw terecht en werd opnieuw nog dezelfde dag afgehaald. “Mevrouw is ondervraagd en beweert dat ze in mei 2020 haar bankkaart is kwijtgeraakt. Het klassieke excuus in dergelijke dossiers”, zei het parket. “Maar uit bankonderzoek blijkt dat ze die wel nog heeft gebruikt in februari 2021. Haar verklaring klopt dus niet.” Uitspraak op 15 juni.