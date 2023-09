Ondanks eerder protest van politie: parket laat man gaan die vier combi’s in de prak rijdt

In Brussel is in de nacht van donderdag op vrijdag een 22-jarige man opgepakt na een achtervolging waarbij in totaal vier politievoertuigen beschadigd raakten en twee politie-inspecteurs gewond raakten. De opgepakte twintiger is zaterdagvoormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die heeft hem onder strikte voorwaarden vrijgelaten, aldus nog het parket. Men wilde de twintiger de nacht zelf eigenlijk al vrijlaten maar daar kwam hevig protest tegen van de politie.