Stappenborden moeten inwoners helpen om dagelijks 10.000 stappen te halen

Overijse “Kinderen dupe van ‘strijd’ tussen Opgroeien en Montessori-Neokids”: ouder misnoegd over sluiting crèche Pinocchio

Daags nadat bekend geraakte dat het Agentschap Opgroeien de vergunning van de crèche Pinocchio in Overijse op 13 juli intrekt, zitten de ouders van de dertien kindjes met de handen in het haar. Zij moeten in één maand tijd een oplossing vinden voor hun oogappels en hekelen dat de kinderen de eerste slachtoffers van een strijd tussen Montessori en Opgroeien zijn. “Voor het agentschap is een crèche sluiten twee minuten werk, maar wij zitten met de gebakken peren.”

15 juni