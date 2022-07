Speciale editie Kevertreffen in memoriam van oprichter Roger Reynaert

HoeilaartZondag vond er een uitzonderlijke editie plaats van het Kevertreffen in Hoeilaart. Die werd dit jaar georganiseerd in memoriam van Roger Reynaert, de oprichter van VW Keverclub Hoeilaart.

“Het is ondertussen twee jaar geleden dat Roger is overleden”, vertelt medeorganisator Benny. “Vandaag staat het Kevertreffen dan ook ik teken van hem. Aan de tenten hangen foto’s van Roger, en we hebben ook een mooi spandoek opgehangen. Op 40 wagens is er ook een witte bloem neergelegd, ter nagedachtenis van hem.”

Normaal gezien gaat het jaarlijkse evenement door op 1 mei. “Maar vandaag is het een speciale editie”, zegt Benny. “Na het overlijden van Roger en de onzekerheden door de Covidcrisis, hebben we om organisatorische redenen beslist om het evenement op een later tijdstip te laten doorgaan.” Ook de traditionele rondrit gaat dit jaar niet door. “Daarvoor moeten we de hulp inschakelen van de plaatselijke motorclub en de politie, en dat was niet haalbaar meer.”

Maar houdt de deelnemers niet tegen om er een mooie dag van te maken. “De Kevers zijn legendarische wagens voor ons”, legt de medeorganisator uit. “Het geluid, het rijplezier, het is echt een passie. De auto’s hebben een grote historische waarde. Wij focussen ons op de Kevers waarbij de motor met lucht wordt gekoeld. Maar er zijn ontelbaar veel modellen, geen enkele Kever is hetzelfde. Voor ons is het meer dan gewoon een wagen.”

Volgend jaar zal het evenement terug in zijn normale vorm doorgaan, op 1 mei én met de traditionele rondrit. “Vandaag was een speciale editie, maar liefhebbers van Kevers zijn volgend jaar zeker welkom op onze 16e Kevertreffen.”

