Sofie bakt de lekkerste kaastaarten van Hoeilaart: “Mijn geheim? Zelfgemaakte jus van mango”

“Mijn mama spoorde me aan om mee te doen. Al twee jaar lang probeerde ze me te overtuigen, en om van haar gezaag vanaf te zijn, ben ik uiteindelijk gezwicht”, lacht Sofie. En de eerste keer is meteen raak: Sofie wint de prijs van beste originele creatie, een variant op de authentieke Hoeilaartse kaastaart. En of ze trots is, en haar mama natuurlijk ook. Maar wat is nu het geheim van Sofie’s kaastaart? “Een lekkere volle plattekaas is essentieel. Ook wat zeste van limoen mag niet ontbreken, en ten slotte nog mijn speciale jus van verse mango.”