Slachtoffers in losgebroken attractie Sprookjesbos zijn familie uit Hoeilaart: “De papa is er het ergst aan toe”

Hoeilaart BELOOFD IS BELOOFD: Komen er betaalbare woningen voor Hoeilan­ders? Krijgen burgers een budget van 25.000 euro? En wat met de infrastruc­tuur voor zachte weggebrui­kers?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Hoeilaart, waar jongeren op zoek gaan naar een vaste stek in hun eigen gemeente en het sluipverkeer en overlast voor wrevel zorgen.

7:00