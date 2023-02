Site Desbeck wordt KMO-zone: dialoogavond met eigenaars en geïnteresseerden op komst

Schaarbeek­se schepen ook in verdenking gesteld voor verkrach­ting minderjari­gen

Michel De Herde, schepen van Onderwijs in Schaarbeek voor LB-DéFi, is in verdenking gesteld voor verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar oud, verkrachting van een minderjarige ouder dan 16 jaar, en bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat parket geeft verder geen commentaar over het dossier. De schepen houdt intussen zijn onschuld staande.